Mafia | colpo ai clan messinesi per il controllo del traffico di droga e delle scommesse | emesse 33 misure cautelari

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 33 le persone coinvolte in un’operazione congiunta contro imafiosidi Cosa Nostra. L’accusa nei loro confronti è di associazione mafiosa, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, sequestro di persona, scambio elettorale politico-mafioso, lesioni aggravate, detenzione e porto illegale di armi, associazione finalizzata aldi. Per 2133 persone coinvolte è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 10 gli arresti domiciliari, e per altri 2 l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le lunghe indagini hanno portato alla scoperta degli organigrammi con cui operavano i trecoinvolti e dei loro affari neldi, nelle estorsioni e dunque nel...