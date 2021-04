L’Ue prende le distanze da Draghi: non sta a noi definire o no Erdogan un dittatore (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Unione europea ha espresso pubblicamente e ripetutamente, a diversi livelli, una serie di "preoccupazioni" riguardo alla situazione della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti fondamentali in Turchia, ma non sta alla Commissione "qualificare un sistema" come una dittatura "o una persona" come un dittatore. Lo ha affermato oggi a Bruxelles il portavoce del Servizio di azione esterna dell'Ue (Seae), Peter Stano, rispondendo, durante il briefing online quotidiano per la stampa della Commissione europea, a diverse domande riguardanti la definizione di "dittatore" attribuita dal presidente del Consiglio italiano Mario Draghi al presidente turco Recep Tayyip Erdogan."La nostra valutazione sugli sviluppi in Turchia - ha detto Stato - non è un segreto. Pubblichiamo regolarmente delle dichiarazioni ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Unione europea ha espresso pubblicamente e ripetutamente, a diversi livelli, una serie di "preoccupazioni" riguardo alla situazione della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti fondamentali in Turchia, ma non sta alla Commissione "qualificare un sistema" come una dittatura "o una persona" come un. Lo ha affermato oggi a Bruxelles il portavoce del Servizio di azione esterna dell'Ue (Seae), Peter Stano, rispondendo, durante il briefing online quotidiano per la stampa della Commissione europea, a diverse domande riguardanti la definizione di "" attribuita dal presidente del Consiglio italiano Marioal presidente turco Recep Tayyip."La nostra valutazione sugli sviluppi in Turchia - ha detto Stato - non è un segreto. Pubblichiamo regolarmente delle dichiarazioni ...

