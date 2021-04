LIVE Musetti-Djere 4-6 6-4 2-6, ATP Cagliari in DIRETTA: il serbo batte l’azzurro al termine di una tiratissima battaglia (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HANFMANN 18.31 La nostra DIRETTA LIVE di Musetti-Djere finisce qui. Grazie per averci seguito e a domani con la semifinale che opporrà Lorenzo Sonego a Taylor Fritz. Rimanete su OA Sport per interviste, commenti e analisi. A presto! 18.30 Djere affronterà in semifinale il vincente del match che si giocherà fra poco fra Nikoloz Basilashvili e Jan-Lennard Struff. 18.29 Non ha servito male oggi Musetti: 82% di prime in campo con il 59% di punti vinti. Il problema sono stati i tanti gratuiti commessi con il dritto. Il serbo è stato molto bravo ad annullare ben 8 palle break delle 11 concesse. 18.27 Può uscire comunque a testa alta ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HANFMANN 18.31 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e a domani con la semifinale che opporrà Lorenzo Sonego a Taylor Fritz. Rimanete su OA Sport per interviste, commenti e analisi. A presto! 18.30affronterà in semifinale il vincente del match che si giocherà fra poco fra Nikoloz Basilashvili e Jan-Lennard Struff. 18.29 Non ha servito male oggi: 82% di prime in campo con il 59% di punti vinti. Il problema sono stati i tanti gratuiti commessi con il dritto. Ilè stato molto bravo ad annullare ben 8 palle break delle 11 concesse. 18.27 Può uscire comunque a testa alta ...

Advertising

live_tennis : Sardegna Open - Quarter-final: Laslo Djere beat Lorenzo Musetti 6-4, 4-6, 6-2 - zazoomblog : LIVE Musetti-Djere 4-6 6-4 1-4 ATP Cagliari in DIRETTA: il serbo trova il doppio break nel set decisivo - #Musetti-… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Djere 4-6 6-4 11-0 Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Djere #Cagliari #2021: - zazoomblog : LIVE – Musetti-Djere 4-6 5-4 Atp Cagliari 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Djere #Cagliari #2021: - zazoomblog : LIVE Musetti-Djere 3-4 ATP Cagliari in DIRETTA: il serbo ottiene il break - #Musetti-Djere #Cagliari #DIRETTA: -