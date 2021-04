LIVE Musetti-Djere 4-6 6-4 1-2, ATP Cagliari in DIRETTA: il serbo trova il break nel terzo gioco (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HANFMANN 15-15 Concede qualcosa Djere con il dritto. 15-0 Arriva in corsa sul rovescio Musetti e non riesce a giocare in campo il recupero. 1-2 break Djere. Ancora una volta è il dritto a tradire Musetti nel momento del bisogno. Il toscano si ritrova ad inseguire anche in questo terzo e decisivo set. 30-40 Arriva con anticipo sulla palla corta Djere che gioca bene il recupero e si prende la palla break. 30-30 Ottima prima di servizio da sinistra. Importante in questa situazione. 15-30 Attacco debole di Djere sul rovescio di Musetti che lo infila con il passante. 0-30 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HANFMANN 15-15 Concede qualcosacon il dritto. 15-0 Arriva in corsa sul rovescioe non riesce a giocare in campo il recupero. 1-2. Ancora una volta è il dritto a tradirenel momento del bisogno. Il toscano si riad inseguire anche in questoe decisivo set. 30-40 Arriva con anticipo sulla palla cortache gioca bene il recupero e si prende la palla. 30-30 Ottima prima di servizio da sinistra. Importante in questa situazione. 15-30 Attacco debole disul rovescio diche lo infila con il passante. 0-30 ...

