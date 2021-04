LIVE Canottaggio | Europei Varese 2021 | prima giornata | aggiornamenti in DIRETTA

(Di venerdì 9 aprile 2021) Latestuale delladeglididi. I migliori equipaggi del continente sono pronti a darsi battaglia sulle acque del campo internazionale di-Schiranna per le medaglie, ma anche per staccare gli ultimi pass olimpici a disposizione per Tokyo 2020. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.30 di venerdì 9 aprile con le batterie. Segui ilsu Sportface TUTTI I CONVOCATI AZZURRI CALENDARIO COMPLETO E TV DELLA RASSEGNA AGGIORNA LA10.05 – La seconda batteria è dell’ucraino Polianskyi (9:50.33), passamente alla finale A anche il tedesco Klemp 9.54 – Dominio di Benjamin Pritchard nella ...

Le gare andranno instreaming su www.ergevents e facebook (concept2 italia) con ospiti dal mondo del indoor rowing,e altre discipline sportive. In palio un Concept2 Indoor Rower per ...A casa o in palestra, le persone seguono le loro passioni come corsa, ciclismo,, ... Technogym bike offre sulla consolle i videoe on - demand delle lezioni di spinning dei master ...LIVE - Canottaggio, prima giornata Europei Assoluti di Varese 2021: gli aggiornamenti in tempo reale dalle ore 9:30 di venerdì 9 aprile.Dopo la regata europea di qualificazione olimpica, in programma da oggi, lunedì 5, a mercoledì 7, si terranno, sempre a Varese, gli Europei di canottaggio e paracanottaggio, previsti da venerdì 9 a do ...