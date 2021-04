Johnson & Johnson: Ema annuncia la revisione dei dati dopo 4 casi di trombosi rare (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco Ema sta studiando eventi tromboembolici rari post vaccinazione segnalati anche per il vaccino anti-Covid di Janssen (Johnson & Johnson). Ema riferisce in una nota in cui fa il punto sui punti principali emersi dalla riunione del Prac che si è conclusa oggi. Gli esperti hanno dunque avviato una revisione del segnale di sicurezza relativo al vaccino J&J, per valutare le segnalazioni di eventi tromboembolici (formazione di coaguli di sangue, con conseguente ostruzione di un vaso). dopo questa iniezione-scudo sono stati segnalati, secondo i dati aggiornati riportati oggi nella nota, “4 casi gravi di coaguli di sangue insoliti associati a livelli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco Ema sta studiando eventi tromboembolici rari post vaccinazione segnalati anche per il vaccino anti-Covid di Janssen (). Ema riferisce in una nota in cui fa il punto sui punti principali emersi dalla riunione del Prac che si è conclusa oggi. Gli esperti hanno dunque avviato unadel segnale di sicurezza relativo al vaccino J;J, per valutare le segnalazioni di eventi tromboembolici (formazione di coaguli di sangue, con conseguente ostruzione di un vaso).questa iniezione-scudo sono stati segnalati, secondo iaggiornati riportati oggi nella nota, “4gravi di coaguli di sangue insoliti associati a livelli ...

