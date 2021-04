Il Principe Filippo è morto | arrivano le prime parole della Regina Elisabbetta

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sposati il 20 novembre 1947, il matrimonio trae laElisabetta è durato così a lungo che lui è diventato ilconsorte più longevostoria britannica. Dalle loro nozze sono nati quattro figli, Anna, Andrea, Carlo ed Edoardo, otto nipoti e nove pronipoti. Figlio delAndrea di Grecia e nato comedi Grecia e Danimarca,aveva lasciato in fasce il Paese ellenico per trasferirsi poi nel Regno Unito da bambino. La conoscenza con Elisabetta quando, militarenella Royal Navy decorato per eroismo nella Seconda guerra mondiale, fu assegnato alla scorta dell’allorassa Elisabetta, figlia del re Giorgio V. Con l’incoronazione a...

"Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina'. È l'omaggio del premier britannico Boris Johnson al, morto oggi all'età di 99 anni . 'Ilha rappresentato il Regno Unito con dignità', è il commento dell'ex presidente americano George W. Bush. Ecco le reazioni dal ...Il duca di Edimburgo è morto a 99 anni. Unito in matrimonio alla sovrana inglese nel 1947, ha avuto da lei quattro figli. La coppia qualche mese fa aveva festeggiato i 73 anni di matrimonio. Dal 2017, ...Interrotte tutte le trasmissioni sui canali inglesi per fare spazio alle news dopo la notizia della morte del principe Filippo. Purtroppo i sudditi di sua maestà si aspettavano una notizia di questo ...LONDRA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 99 anni, il principe Filippo. Lo ha annunciato Buckingham Palace: “E’ con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciatola morte dell’amato marito, ...