HOLES | UN GOL PESANTE PER I SOGNI DELLO SLAVIA PRAGA

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ieri si sono giocate le gare d’andata dei quarti di finale di Europa League: il grande successo della Roma sul campo dell’Ajax ha reso felici i tifosi italiani, Manchester United e Villarreal hanno confermato di voler andare fino in fondo in questa competizione, mettendo già una buona ipoteca sulla qualificazione in semifinale dopo i primi 90?. Chi non ha convinto è stato l’Arsenal, impegnato in casa coi favori del pronostico contro lo: la squadra di Arteta ha sprecato tantissime chance nella metà campo avversaria, Lacazette su tutti, facendo resistere lo 0-0 a lungo. All’86’ il gol di Pépé sembrava aver messo una pezza dopo una serata sfortunata, ma all’ultimo minuto di recupero loha segnato iled inaspettato gol del pari con, bravo a incornare ...

Arsenal-Slavia Praga 1-1: allo stadio Emirates Stadium è pari e patta tra Arsenal e Slavia Praga nel primo round de…

...nella mischia Aubameyang ma non è serata nemmeno per l'attaccante gabonese che si divora un... Ma nel recupero, a tempo praticamente scaduto, arriva la doccia gelata:con una zuccata trafigge ...Come da pronostici il Manchester United si è imposto a Granada con unper tempo: 0 - 2 il ... 57 Pellegrini, 87 Ibanez) ARSENAL SLAVIA PRAGA 1 - 1 (86 Pepe, 94) DINAMO ZAGABRIA - VILLARREAL 0 ...I Gunners frustrati per grandi parti prima di trovare un modo attraverso uno sciopero di Nicolas Pepe, solo per essere ancorati dal più morbido di Tomas Holes gol in tempo aggiunto. Questo lascia che ...Video Arsenal Slavia Praga (risultato finale 1-1): i Gunners sciupano tantissime palle gol, colpiscono due legni e si fanno raggiungere al 94'.