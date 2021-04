“Ho denunciato tutto!”. Bufera su Uomini e Donne, l’ex dama ricorre agli avvocati: “Quello che mi hanno fatto…” (Di venerdì 9 aprile 2021) ‘Uomini e Donne’ prosegue incessantemente con le tante storie delle dame e cavalieri. Da ormai moltissimi anni Gemma Galgani cerca insistentemente la sua anima gemella, che però non riesce a trovare, e negli ultimi giorni si è nuovamente riavvicinata a Nicola Vivarelli, nonostante sia difficile immaginarli nuovamente insieme. In passato però è accaduto qualcosa di grave nel dating show e la protagonista in questione ha confermato ufficialmente di aver avviato pratiche legali. La donna ha abbandonato lo studio di Maria De Filippi alcune settimane fa, ma non si è arresa del tutto e ha deciso di far valere le sue ragioni contattando il suo avvocato. Adesso aspetta con ansia che la magistratura faccia il suo lavoro ed è quindi convinta che le sue idee prevarranno. Lei prendeva parte al dating show da alcuni anni, ma le pesanti accuse riservate alla sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) ‘’ prosegue incessantemente con le tante storie delle dame e cavalieri. Da ormai moltissimi anni Gemma Galgani cerca insistentemente la sua anima gemella, che però non riesce a trovare, e negli ultimi giorni si è nuovamente riavvicinata a Nicola Vivarelli, nonostante sia difficile immaginarli nuovamente insieme. In passato però è accaduto qualcosa di grave nel dating show e la protagonista in questione ha confermato ufficialmente di aver avviato pratiche legali. La donna ha abbandonato lo studio di Maria De Filippi alcune settimane fa, ma non si è arresa del tutto e ha deciso di far valere le sue ragioni contattando il suo avvocato. Adesso aspetta con ansia che la magistratura faccia il suo lavoro ed è quindi convinta che le sue idee prevarranno. Lei prendeva parte al dating show da alcuni anni, ma le pesanti accuse riservate alla sua ...

Advertising

JeCkCasolo : @scramentu @Gitro77 Se ne è andato dall’Italia schifato per come nessuno abbia fatto nulla dopo tutto quello che per anni ha denunciato. - jyeoboop : + tutto collegato a cast di 2moons2, magari mi sbaglio, magari no, ma se dovesse risultare vero ho dolore al cuore… - Florosy1 : @donchi06 @Mary96231807 Guarda che la signora vi ha già segnalato e ha già denunciato tutto ai carabinieri tranquilli non vi sprecate - Alessandro_Flaj : @JolandaBivona ...e certo che va denunciato un siffatto Medico (m maiuscola) se altri prendono il suo esempio, cade tutto il 'costrutto' - annamariamoscar : GRAGNANO (NA), TIENE DUE GROSSI CANI A CATENA: DENUNCIATO -