Gli artigiani in piazza per chiedere di riaprire (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo i commercianti è il turno degli artigiani. Estetiste, parrucchieri, imprenditori della moda e ristoratori scendono in piazza a Torino, davanti al Palazzo della Giunta Regionale, per chiedere di poter riaprire le loro attività. La manifestazione organizzata da Cna Piemonte ha raccolto adesioni da tutta la Regione e in tutti i settori colpiti da chiusure e conseguente crisi: "Ai parlamentari Piemontesi, al Governo, alla Regione Piemonte, alla Conferenza Stato-Regioni chiediamo di allentare la politica delle restrizioni e di focalizzare l'attenzione su controlli, campagna vaccinale, moratorie bancarie e ristori congrui. lo chiediamo anche nome delle nostre famiglie e dei nostri dipendenti", afferma il neosegretario regionale della Cna, Delio Zanzottera. Nei giorni scorsi Cna aveva denunciato anche il rischio ...

