Gianluca Branco combatte a 50 anni | “Sono l’Ibrahimovic della boxe | non torno per i soldi” Domenica sul ring

(Di venerdì 9 aprile 2021)tornerà are! La notizia è davvero clamorosa perché parliamo di una vecchia gloria, Campione d’Europa (nei pesi superleggeri nel 2001 e nel 2009; nei pesi welter nel 2014) e due volte sfidante al titolo mondiale (nel 2004 perse contro Arturo Gatti per la cintura WBC, nel 2006 si arrese a Miguel Cotto per la corona WBO). A 50il pugile italiano ha deciso di rimettersi in gioco e11 aprile salirà suldi Dar es Salaam (Tanzania) per affrontare il pugile locale Abdullah Luanya (sconosciuto nel circuito che conta)., che vanta un record di 49 vittorie, 3 sconfitte, 1 pareggio, ama definirsi...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Boxe, lo strano ritorno di Gianluca Branco: torna sul ring a 50 anni in Tanzania - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Boxe, lo strano ritorno di Gianluca Branco: torna sul ring a 50 anni in Tanzania - repubblica : Boxe, lo strano ritorno di Gianluca Branco: torna sul ring a 50 anni in Tanzania -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Branco

la Repubblica

...medico indossi il camice bianco e un pilota di aereo non ci porti in vacanza vestito come... Me la immagino, camminare di sera per una via buia di Roma, mentre viene avvicinata da undi ...Ma non solo: si preveda l'aggravante dell'associazione per punire le logiche di. Non c'è più tempo. Bisogna iniziare a discuterne'. Così in una nota il deputatoCantalamessa, ...Lo strano ritorno sul ring di Gianluca Branco, un pugile importante nella boxe italiana. E' stato a più riprese campione d'Europa, ha combattuto per due volte per il titolo mondiale dei pesi welter, e ...(ANSA) - ROMA, 09 APR - Mezzo secolo di vita e tanta voglia di tornare sul ring. Un desiderio che l'ex campione d'Europa dei superleggeri Gianluca Branco, cinquantenne originario di Civitavecchia che ...