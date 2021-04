Friuli Venezia Giulia in zona arancione, in presenza medie e 50% superiori (Di venerdì 9 aprile 2021) Lezioni integralmente in presenza per tutte le classi delle scuole medie; attività in aula anche per almeno il 50% della popolazione scolastica delle superiori; si conferma lo svolgimento in presenza per qualsiasi attività implichi l'utilizzo di laboratori o sia finalizzata all'inclusione sociale e rivolta ad alunni con disabilità e bisogni educativi speciali o che non siano in possesso dei dispositivi digitali necessari a seguire le lezioni da remoto: è quanto avverrà con il passaggio in zona arancione del Friuli Venezia Giulia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) Lezioni integralmente inper tutte le classi delle scuole; attività in aula anche per almeno il 50% della popolazione scolastica delle; si conferma lo svolgimento inper qualsiasi attività implichi l'utilizzo di laboratori o sia finalizzata all'inclusione sociale e rivolta ad alunni con disabilità e bisogni educativi speciali o che non siano in possesso dei dispositivi digitali necessari a seguire le lezioni da remoto: è quanto avverrà con il passaggio indel. L'articolo .

