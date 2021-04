Esce oggi “Che poi” | il nuovo EP del cantautore SIMONE FORNASARI

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 aprile 2021), venerdì 9 aprile, “Che poi” (edito da Senza Dubbi e distribuito da Believe), ilEP del, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un progetto che nasce dall’esigenza di chiudere un percorso iniziato con l’uscita dell’album dal titolo “…”. Un EP che completa un viaggio, accomunato dallo stesso fil rouge valoriale, figlio del medesimo universo creativo. Un lavoro, frutto di un tempo di silenzio e ricerca, pensato, voluto e concepito a quattro mani insieme al produttore artistico e amico di sempre Giancarlo Boselli. «“Che poi” è la frase che non ti aspetti che arriva dopo un silenzio, la testimonianza di parole che cercano la strada per uscire, l’impossibilità di reprimere ciò che segue una rivelazione», così...