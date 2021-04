Elisabetta II annuncia morte del consorte | il principe Filippo Il video

(Di venerdì 9 aprile 2021)IIdel, ilLondra, 9 apr. (askanews) – “Sua Maestà la Reginacon profondo rammarico ladel suo amato marito, Sua Altezza Reale il, Duca di Edimburgo”, così Buckingham Palace. Si precisa che ilè morto giovedì mattina, 9 aprile, al Castello di Windsor.avrebbe compiuto cento anni il 10 giugno. Il 16 febbraio il marito della reginaII era stato ricoverato. Un mese dopo, aveva lasciato l’ospedale Edward VII dopo un intervento chirurgico al cuore, che era stato definito: “successo”. Una fonte dell’entourage reale aveva riferito che non era stato il coronavirus a ...

Advertising

VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - Vale03010807 : RT @VanityFairIt: «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filipp… - AnnaxLGxTS : RT @VanityFairIt: «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filipp… - Beatrix_aka_BM : RT @VanityFairIt: «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filipp… - Silvia94581613 : RT @VanityFairIt: «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filipp… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta annuncia

morto a 99 anni il principe Filippo , marito della reginaII ( FOTOSTORIA - TUTTI I VIDEO ). Il duca di Edimburgo, come comunicato da una nota di ...che sua maestà la reginala ...Sui social, William e Kate Middlenton hanno condiviso la foto del marito diII con il messaggio ufficiale chela dipartita del nonno. Ma Harry e Meghan Markle, al centro di mille ...Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito. La famiglia reale si unisce a persone in tutto il mondo che piangono la perdita. Elisabetta annunciò quindi la morte del principe consorte nato a Corfù ...Nei mesi scorsi sono stati ascoltati anche l'ex premier Giuseppe Conte, i ministri Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio e gli ex titolari del Ministero della Difesa e dei Trasporti Elisabetta Trenta ...