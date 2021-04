Ecovacs DEEBOT T9 | il nuovo robot aspira | lava e profuma | PrezziHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 9 aprile 2021)ics annunciaT9, l’ultimo arrivato della famiglia dipolvere epavimenti disponibili da diversi anni anche in Italia.T9 rappresenta il fiore all’occhiello di tutta la gamma: si tratta infatti di un prodotto di fascia alta che integra tutte le funzionalità più sofisticate in termini di rilevazione degli oggetti, precisione di navigazione e accuratezza nella pulizia. A tutto ciò si aggiunge una vera e propria novità per questo genere di prodotti: il profumo per ambienti integrato in grado di diffondere una piacevole fragranza in tutta la casa. Tre lezioni disponibili per ora: wild bluebell (campanula selvatica), bergamot &nder (bergamotto enda) e ...