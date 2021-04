E' morto il principe Filippo | aveva 99 anni

(Di venerdì 9 aprile 2021) Eil, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata al Covid -...

Sposato alla regina Elisabetta per oltre 70 anni, Filippo è stato il suo braccio destro per tutta la vita. Era stato ricoverato a metà febbraio a causa di un'infezione e aveva subito anche un'...Nel Regno Unito e nel resto del mondo, ilFilippo di Edimburgo ,oggi all'età di 99 anni, era conosciuto anche come il "delle gaffe" per la sua attitudine a inciampare su svarioni. Eccone alcune rimaste famose. Malala, ...Un lunga vita all'ombra della sovrana. Da eroe di guerra nella Royal Navy agli scandali di corte ai sacrifici in nome della monarchia britannica. Un grande amore, quello con la regina, cominciato con ...His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle». Con questo messaggio la famiglia reale inglese ha annunciato la morte del principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della ...