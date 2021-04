Draghi, Erdogan e il doppio gioco della Germania (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è un grande assente nella disfida del divano tra Europa e Turchia: Angela Merkel. Forse molti non se ne sono accorti, ma il silenzio di Berlino di fronte all’affaire di Ankara è particolarmente interessante. Innanzitutto perché l’Unione europea è considerata una proiezione della potenza tedesca sul continente. Poi per le personalità coinvolte: Ursula von der InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è un grande assente nella disfida del divano tra Europa e Turchia: Angela Merkel. Forse molti non se ne sono accorti, ma il silenzio di Berlino di fronte all’affaire di Ankara è particolarmente interessante. Innanzitutto perché l’Unione europea è considerata una proiezionepotenza tedesca sul continente. Poi per le personalità coinvolte: Ursula von der InsideOver.

matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - pietroraffa : #Draghi:'Erdogan è un dittatore. Chiamiamolo per quello che è'. Applausi #conferenzastampa - BentivogliMarco : Su vaccini ai furbi che saltano la fila e #Erdogan #Draghi finalmente usa il linguaggio della parresia. Delinque… - 1marcoo : RT @Cambiacasacca: Ha fatto bene Draghi a chiamare Erdogan dittatore. Perché tiene chiuse le persone col coprifuoco, elimina il dissenso da… - smith44m : Draghi è meglio che cambi mestiere non ha sensibilità politica non si può offendere Erdogan in quel modo non mi sembra proprio in caso -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Erdogan Erdogan e il sofa - gate: diplomazia al lavoro con la Turchia. Ma la linea di Draghi non cambia ...con certezza se quella definizione così dura dedicata al presidente turco Recep Tayyip Erdogan , '... La sostanza, però - quella sì - ricalca una linea che Mario Draghi intende seguire nei prossimi mesi. ...

La Turchia contro Draghi su Erdogan 'dittatore', la diplomazia al lavoro Il giorno dopo le parole di Mario Draghi sul presidente turco Erdogan e la dura reazione di Ankara, da Palazzo Chigi e dal governo italiano non arrivano posizioni ufficiali sul caso. Draghi ha passato la giornata nel suo ufficio e il ...

«Erdogan dittatore». Bufera diplomatica dopo le parole di Draghi. Ankara convoca ambasciatore ... Il Sole 24 ORE Draghi lo infilza: è un dittatore La storia della sedia della presidente della commissione Ue è uno degli scherzetti che ama giocare il presidente turco ai suoi ospiti ...

Turchia, 'Se Draghi cerca dittatura guardi alla storia d'Italia' Duro scontro fra Italia e Turchia dopo le frasi del premier Draghi che, commentando il 'sofagate' ai danni della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, ha definito il presidente turco ...

