Draghi con Erdogan come Biden con Putin La versione di Politi

"Con questi dittatori, di cui però si ha bisogno per collaborare, bisogna essere franchi per affermare la propria posizione ma anche pronti a cooperare per gli interessi del proprio Paese, bisogna trovare l'equilibrio giusto". La frase pronunciata ieri sera in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione al cosiddetto "SofaGate" e al presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha scatenato la reazione di Ankara che ha convocato l'ambasciatore italiano. Ma ha anche acceso il dibattito. C'è chi sposa appieno le dichiarazioni del presidente Draghi, dal Partito democratico alla Lega fino a Fratelli d'Italia che, a differenza delle prime due formazioni, è all'opposizione. C'è chi – forse dimenticando episodi noti in cui l'Occidente ha sostenuto autocrati vari in giro per il mondo e di qualsiasi colore ...

