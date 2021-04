Denise Pipitone, l’avvocato abbandona furioso il programma di Barbara D’Urso (Di venerdì 9 aprile 2021) Denise Pipitone, avvocato abbandona furioso il programma di Barbara D’Urso. Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa, si è allontanato dichiarando: “Ho fatto male a venire”. Si torna in queste ore a parlare del caso della bambina scomparsa nel settembre del 2004 a Mazara del Vallo. La domanda del direttore di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 aprile 2021), avvocatoildi. Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la madre della bimba scomparsa, si è allontanato dichiarando: “Ho fatto male a venire”. Si torna in queste ore a parlare del caso della bambina scomparsa nel settembre del 2004 a Mazara del Vallo. La domanda del direttore di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - zazoomblog : Denise Pipitone come si fa davvero la ricerca delle persone scomparse? - #Denise #Pipitone #davvero #ricerca - ilionorrr : RT @arianagrimmie: La persona che sta dietro l’account falso di denise pipitone ha appena inserito un indirizzo. Questa situazione è perico… -