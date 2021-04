Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid (Di venerdì 9 aprile 2021) Il suo nome era tra i quattro membri dello staff di Roberto Mancini risultati positivi nel focolaio scoppiato al termine delle ultime tre gare della nazionale. Adesso Daniele De Rossi è stato ricoverato all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per Covid. L’ex capitano giallorosso non sarebbe in gravi condizioni e il ricovero presso il nosocomio capitolino sarebbe arrivato solamente per monitorare le sue condizioni dopo che il contagio da Sars-CoV-2 gli ha provocato una polmonite bilaterale. De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani La conferma arriva anche da AdnKronos che ha sottolineato come il ricovero sia avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 8 aprile: “L’ex giallorosso ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il suo nome era tra i quattro membri dello staff di Roberto Mancini risultati positivi nel focolaio scoppiato al termine delle ultime tre gare della nazionale. AdessoDeè statoall’Istituto Lazzarodi Roma per. L’ex capitano girosso non sarebbe in gravi condizioni e il ricovero presso il nosocomio capitolino sarebbe arrivato solamente per monitorare le sue condizioni dopo che il contagio da Sars-CoV-2 gli ha provocato una polmonite bilaterale. DeperLa conferma arriva anche da AdnKronos che ha sottolineato come il ricovero sia avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 8 aprile: “L’ex girosso ...

Advertising

Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - adriandelmonte : Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - atmmta00 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - teo_acm : RT @sportface2016: +++Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani+++ #COVID19 #Nazionale -