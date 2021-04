Covid, la previsione di De Luca: “Napoli vaccinata e immunizzata entro l’estate” (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “entro giugno, luglio vogliamo completare l’immunizzazione della città di Napoli e renderla la prima delle grandi città d’Europa immunizzata“. Parone pronunciate questo pomeriggio dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto appuntamento in diretta su facebook. “Sono sfide rispetto alle quali ci dobbiamo misurare – ha aggiunto il Governatore – la precondizione è che ci siano dati i vaccini“. Una sorta di promessa per la città di Napoli, un piano che nelle intenzioni di De Luca potrebbe diventare realtà se l’Ema decretasse sicuro il vaccino russo Sputnik. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “giugno, luglio vogliamo completare l’immunizzazione della città die renderla la prima delle grandi città d’Europa“. Parone pronunciate questo pomeriggio dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel consueto appuntamento in diretta su facebook. “Sono sfide rispetto alle quali ci dobbiamo misurare – ha aggiunto il Governatore – la precondizione è che ci siano dati i vaccini“. Una sorta di promessa per la città di, un piano che nelle intenzioni di Depotrebbe diventare realtà se l’Ema decretasse sicuro il vaccino russo Sputnik. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

