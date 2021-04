(Di venerdì 9 aprile 2021) Puntuale, come ogni settimana, arriva la bozza del report settimanale dell’Iss sull’epidemia diin Italia. I dati di oggi prendono in esame la settimana dal 29 marzo al 4 aprile. Il monitoraggio degli ultimi sette giorni evidenzia che “ottoe province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno: Basilicata, Campania, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta. Tra queste, due(Sardegna e Valle d’Aosta) hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 3?, si legge nella bozza.il rischio, ma per alcunel’indice Rt costringe a mantenere ancora alta la guardia: “Si osserva una diminuzione del livello generale del rischio, con quattro, Liguria, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, che hanno un livello di rischio alto” ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, monitoraggio dell’Iss: Rt scende a 0,92, l’incidenza a 185 casi ogni 100mila - chiadegli : Se un qualsiasi evento avverso di qualsiasi farmaco, anche salvavita, anche da banco (se prendete troppo paracetamo… - infoitinterno : Covid, Rt nazionale scende a 0,92, l’incidenza a 185 - italiaserait : Covid: “Incidenza scende lentamente, 8 regioni con Rt sopra 1” - Olivieri2Va : RT @ThManfredi: Ho avuto finalmente modo di leggere il lavoro di Gandini et al. sull’incidenza cross-sectional e prospettica del Covid nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Incidenza

Le misure restrittive anti -potrebbero finalmente allentarsi per la Lombardia , che dalla metà di marzo si trova costretta ...che 'adesso teniamo conto oltre che del Rt anche dell'...... 9 aprile 2021, si riunirà per la seconda volta in questo mese la cabina di regia anti -, ... L'è scesa sotto il valore soglia di allerta di 250 casi ogni 100mila abitanti. In base a ...Siglati con i sindacati due protocolli per attivare punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro ...Il dato che allarma di più è la pressione sulle terapie intensive, mai così alta da novembre. Indice Rt a 1.02 ...