Coronavirus | i colori delle regioni dal 12 aprile

I colori delle regioni dal 12 aprile: solo quattro in 'zona rossa'. Il Piemonte e la Lombardia passano in arancione. ROMA – I colori delle regioni dal 12 aprile confermano un quadro epidemiologico in netto miglioramento in Italia. Sono solo quattro, infatti, le regioni in 'zona rossa'. A Campania, Puglia e Valle d'Aosta si aggiunge la Sardegna. In 'zona arancione' Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Toscana e Calabria. Nessuna, come previsto dall'ultimo decreto, in zona gialla. Resta vuota anche la casella della zona bianca, ma entro maggio alcune regioni potrebbero raggiungere la fascia con minori restrizioni. L'Italia dal 12 E' un'Italia più arancione quella ...

