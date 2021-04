Copasir: Salvini, 'si azzera tutto e si ricomincia da capo, non mi interessa presidenza' (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Sul Copasir "si azzera tutto, si dimettono tutti,vengono rinominati i nuovi componenti e si ricomincia da capo, in 24 ore. L'ultima cosa di cui ho voglia di occuparmi e gli italiani hanno voglia di sentire sono beghe per le poltrone, l'ultima cosa che mi interessa è chi presiede che cosa". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Sul"si, si dimettono tutti,vengono rinominati i nuovi componenti e sida, in 24 ore. L'ultima cosa di cui ho voglia di occuparmi e gli italiani hanno voglia di sentire sono beghe per le poltrone, l'ultima cosa che miè chi presiede che cosa". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

