Chi sono Alexandra e Andrea Botez di "BotezLive"? Le due sorelle hanno circa 770.000 follower su Twitch (Di venerdì 9 aprile 2021) Tra le donne streamer che stanno riscuotendo grande successo su Twitch ci sono anche due sorelle, che condividono lo stesso canale sulla piattaforma di proprietà di Amazon. Si tratta di Alexandra e Andrea Botez, seguitissime sul loro canale BotezLive, dove vengono trasmessi quasi esclusivamente video di scacchi. Alexandra ha 25 anni mentre Andrea ne ha 18. Come affermano loro stesse nelle informazioni su Twitch, entrambe sono cresciute "giocando a scacchi in modo competitivo" e hanno rappresentato il Team Canada in molti eventi internazionali. Il gioco degli scacchi ha aumentato notevolmente la sua popolarità negli ultimi tempi anche grazie alla serie TV in onda su Netflix, "La regina ...

