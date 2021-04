Caso Palamara, il gup: “Il Csm va citato come parte offesa nel procedimento per corruzione”. La competenza resta a Perugia (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Consiglio superiore della magistratura va citato come parte offesa nel procedimento a carico dell’ex consigliere ed ex pm Luca Palamara. Lo ha stabilito il gup di Perugia Piercarlo Frabotta nel corso dell’udienza preliminare che si è svolta nel capoluogo umbro, disponendo con un provvedimento scritto “la notifica nei confronti del Csm quale persona offesa-danneggiata dai delitti di corruzione per i quali si procede”. Il motivo, spiega il giudice, è che l’ex presidente dell’Anm è accusato “nella veste di componente togato del Csm, di aver asservito la funzione consiliare all’interesse privato dell’imprenditore Fabrizio Centofanti, ricevendone in cambio molteplici utilità, per sé e per gli altri”. In questo contesto di “stabile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Consiglio superiore della magistratura vanela carico dell’ex consigliere ed ex pm Luca. Lo ha stabilito il gup diPiercarlo Frabotta nel corso dell’udienza preliminare che si è svolta nel capoluogo umbro, disponendo con un provvedimento scritto “la notifica nei confronti del Csm quale persona-danneggiata dai delitti diper i quali si procede”. Il motivo, spiega il giudice, è che l’ex presidente dell’Anm è accusato “nella veste di componente togato del Csm, di aver asservito la funzione consiliare all’interesse privato dell’imprenditore Fabrizio Centofanti, ricevendone in cambio molteplici utilità, per sé e per gli altri”. In questo contesto di “stabile ...

Lotus_1979 : @Tg1Rai non fate un servizio sulla magistratura ed il caso Palamara? No 4 minuti sul principe Inglese Filippo. - Palingenius1 : @GuidoCrosetto Caro Onorevole, ma se del caso Palamara si è parlato meno della metà del caso Scanzi... Ma con quest… - erasmodapisa1 : RT @PMurroccu: @romano_azzolina @lumaca4377 Capirai, basta vedere il caso Palamara, non si è mossa una foglia, le Ong sono piene di politic… - Mania48Mania53 : RT @QRepubblica: Nel servizio di @LBulian il virus spia nel caso Palamara #quartarepubblica - tuttoggi : C’era anche un noto spoletino ad una delle cene intercettate... #cronaca #umbria -