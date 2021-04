Canzone Segreta, Serena Rossi in lacrime per marito e famiglia (Di sabato 10 aprile 2021) Televisione La conduttrice e attrice napoletana ha ricevuto una gradita sorpresa nel suo programma Pubblicato su 9 Aprile 2021 Momento emozionante a Canzone Segreta per Serena Rossi. L’artista partenopea si è trovata praticamente dall’altro lato della trasmissione grazie ad una sorpresa della sua famiglia e dei suoi amici. Serena stava introducendo il nuovo ospite del suo programma quando è stata interrotta dalla collega Christiane Filangieri. Le due sono amiche da tempo e hanno di recente recitato insieme nella fiction Mina Settembre. Christiane Filangeri è spuntata all’improvviso sul palco, fasciata in un lungo abito color cipria, e ha invitato Serena Rossi a sedersi sulla famigerata sedia ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Televisione La conduttrice e attrice napoletana ha ricevuto una gradita sorpresa nel suo programma Pubblicato su 9 Aprile 2021 Momento emozionante aper. L’artista partenopea si è trovata praticamente dall’altro lato della trasmissione grazie ad una sorpresa della suae dei suoi amici.stava introducendo il nuovo ospite del suo programma quando è stata interrotta dalla collega Christiane Filangieri. Le due sono amiche da tempo e hanno di recente recitato insieme nella fiction Mina Settembre. Christiane Filangeri è spuntata all’improvviso sul palco, fasciata in un lungo abito color cipria, e ha invitatoa sedersi sulla famigerata sedia ...

