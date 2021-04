Canzone Segreta, ospiti importantissimi per Serena Rossi: c’è Belen. Tutti i nomi (Di venerdì 9 aprile 2021) Nuova appuntamento con Canzone Segreta su Rai Uno questa sera, tra i super ospiti di Serena Rossi anche Belen Rodriguez, chi sono gli altri nomi Andrà in onda stasera 9… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 aprile 2021) Nuova appuntamento consu Rai Uno questa sera, tra i superdiancheRodriguez, chi sono gli altriAndrà in onda stasera 9… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Stasera in tv Canzone segreta di Serena Rossi: gli ospiti di oggi 9 aprile - #Stasera #Canzone #segreta #Serena - FlaPanella : @Dramarys_ Canzone Segreta - Puntata del 12/03/2021 - Video - RaiPlay - FlaPanella : @Dramarys_ Boh...se ti capita su Rai Play rivedi il pezzo del programma di qualche giorno fa, “la canzone segreta”p… - FlaPanella : @Dramarys_ Ma hai notizie di Greg...?li ho visti insieme alla comparsata per al programma la canzone segreta per la… - ImpieriFilippo : RT @ADGInforma: Venerdì 12 marzo in prima serata parte “Canzone Segreta”, il nuovo programma di intrattenimento di @RaiUno affidato alla co… -