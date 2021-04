Canottaggio, Europei 2021: gli equipaggi di punta dell’Italia non deludono nelle batterie. Più in ombra le donne (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono scattati questa mattina gli Europei senior di Canottaggio e paraCanottaggio: a Varese, in Italia, si gareggerà da oggi, venerdì 9, a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione mattutina sono scesi in acqua per le batterie tutti i 20 equipaggi azzurri iscritti sulle 22 specialità che si disputeranno (Italia assente soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile). Nel pomeriggio i primi ripescaggi, che vedranno impegnati tre equipaggi azzurri, mentre vanno ai recuperi di domani altre cinque barche italiane. Cinque equipaggi azzurri passano alle semifinali di domani, mentre sette sono le barche già in Finale A. Canottaggio SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono scattati questa mattina glisenior die para: a Varese, in Italia, si gareggerà da oggi, venerdì 9, a domenica 11 aprile, senza la presenza degli spettatori. Nella sessione mattutina sono scesi in acqua per letutti i 20azzurri iscritti sulle 22 specialità che si disputeranno (Italia assente soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile). Nel pomeriggio i primi ripescaggi, che vedranno impegnati treazzurri, mentre vanno ai recuperi di domani altre cinque barche italiane. Cinqueazzurri passano alle semifinali di domani, mentre sette sono le barche già in Finale A.SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel ...

