Bonus Covid da 2400 euro, partiti i pagamenti: a chi arriva subito e chi dovrà attendere (Di venerdì 9 aprile 2021) Via ai pagamenti del Bonus Covid 2400 euro. Con una circolare dell’8 aprile, l’INPS ha fatto sapere che sono partiti i pagamenti automatici del Bonus 2400 euro una tantum (contenuto nel Decreto Sostegni) ai lavoratori stagionali, dello spettacolo e del settore termale che già avevano beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori (n. 137 del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 aprile 2021) Via aidel. Con una circolare dell’8 aprile, l’INPS ha fatto sapere che sonoautomatici deluna tantum (contenuto nel Decreto Sostegni) ai lavoratori stagionali, dello spettacolo e del settore termale che già avevano beneficiato delle indennità previste dal Decreto Ristori (n. 137 del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

