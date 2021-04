(Di venerdì 9 aprile 2021) Grave omicidio ad , unanime condanna internazionale.(screenshot video)Un importantegreco è statoa colpi d’arma da fuoco vicino alla suanella capitale,, in un gravissimo crimine contro un membro dei media che ha scioccato i colleghi e suscitato una condanna diffusa a livello internazionale., specializzato in cronaca nera e ha lavorato per l’emittente privata Star TV, stava tornando adal lavoro quando è stato teso un’imboscata da due persone su una moto. Leggi anche –> Morto il rapper DMX: sconvolto il mondo della musica internazionale Gli assassini hanno usato un’arma con un silenziatore mentre sparavano più colpi. Secondo i rapporti, ...

Grave omicidio ad Atene, choc in Grecia: il giornalista Giorgos Karaivaz ucciso davanti casa, unanime condanna internazionale. Un giornalista televisivo greco è stato ucciso in un agguato sotto casa ad Alimos, quartiere meridionale di Atene. Giorgos Karaivaz è stato colpito da almeno sei proiettili mentre stava rientrando a casa.