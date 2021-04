Angela di Mondello contro Barbara D’Urso | “Mi hai rovinato la vita | ti sei fatta l’audience con me e ora non mi rispondi più al telefono”

(Di venerdì 9 aprile 2021)D'Urso eChianello Al peggio non c’è mai fine e alle luci della ribalta, evidentemente, si fa fatica a rinunciare:Chianello, la signora diche la scorsa estate spopolò con il tormentone “Non ce n’è Coviddi” in tv e sui social, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram – intitolato Adesso dico la MIA verità cara– nel quale si scagliala conduttrice. Rea, secondo lei, di averlelacon questa popolarità e rea, soprattutto, di non inrla più nelle proprie trasmissioni. Quando si dice: la coerenza. “Oggi sono qui a mandare un messaggio alla signora. Adesso voi direte, tanti tanti italiani: gli ...

Non molto tempo fadaaveva duramente attaccato Lele Mora accusandolo di averla usata e di non averle garantito tutte quelle opportunità che sperava arrivassero, ora è la volta di Barbara D'Urso e anche ...Chianello, la signora didiventata famosa per la frase 'Non ce n'è Coviddi' pronunciata quest'estate, è diventata una influencer con 172 mila follower solo su Instagram, senza contare ...Al peggio non c’è mai fine e alle luci della ribalta, evidentemente, si fa fatica a rinunciare: Angela Chianello, la signora di Mondello che la scorsa estate spopolò con il tormentone “ Non ce n’è Cov ...Giovedì 8 aprile, Angela da Mondello ha pubblicato il suo lungo attacco a Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha dichiarato: Voglio mandare un messaggio a Barbara D’Urso, adesso voi ...