Ancelotti | «Condoglianze alla Regina» – VIDEO

(Di venerdì 9 aprile 2021) Carlo, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Brighton: le sue parole sulla morte del Principe Filippo Carlo, tecnico dell’Everton, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Brighton. Le sue parole del tecnico sulla morte del Principe Filippo. «Prima di iniziare, vorrei fare lea nome dell’EvertonFamiglia Reale per la scomparsa del principe Filippo». L'articolo proviene da Calcio News 24.