Amazon Luna ha un opzione per lo streaming a 720p che aiuterà gli utenti con connessioni più lente

(Di venerdì 9 aprile 2021) È ovviamente fantastico che alcuni servizi didi videogiochi consentano di riprodurre i titoli a 1080p o addirittura in 4K, ma ci sonoche hannonon esattamente velocissime e che si preoccupano per i limiti di dati. Ebbene,arriva in soccorso di questa fetta di utenza. La compagnia, infatti, ha appena introdotto un'per la riproduzione insul suo servizioche può ridurre il consumo di dati mantenendo un gameplay fluido. Dovrete solo andare sulla scheda Impostazioni all'interno die attivare la risoluzione inferiore. Leggi altro...

Amazon Luna: il servizio streaming introduce l'opzione per i 720p che aiuterà i giocatori con connessioni più lente.Amazon ha lanciato una nuova modalità di streaming per la sua piattaforma Luna, così da consentire di utilizzarla anche senza connessioni performanti.