Alpine F1 | sfida a tutto gas tra Alonso e Ocon

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il teamin F1 sa bene che con l’ambizione die del giovane pilotanon c’è molto da scherzare. Ma nonostante la rivalità aperta il team non permetterà di evolversi in una guerra senza esclusione di colpi. Questa competizione dovrà dare nuovi stimoli, ma non creare danni irreversibili. Infine Alain Prost ha rilasciato delle dichiarazioni in cui si evince che l’adrenalina sta salendo ma andrà gestita. Andreas Seidl e la chiave per la rinascita McLarenF1:vorrebbe primeggiare su? Da quandoha sceltocome pilota si è capito che il team punta in alto nella classifica. Ma il giovane pilota Francesenon vuole essere da meno e per questi motivi si prospetta una dura battaglia ...