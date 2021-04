Aiuti per i figli: una pacca sulla spalla delle famiglie (Di venerdì 9 aprile 2021) Paragoniamo gli Aiuti per i figli esaltati dalla ministra Elena Bonetti con quelli previsti in Europa: il confronto è impietoso. Racconta di un Paese che non vuol pensare al suo futuro. La ministra della Famiglia Elena Bonetti promette dal primo luglio di quest'anno 250 euro mensili per ogni figlio ma, mentre lo dice, mette subito le mani avanti. Al governo stanno facendo i conti per capire se i 20 miliardi stanziati possano bastare per tutti i figli. Ma io domando e dico se ci sarà una volta, prima che la generazione presente passi a miglior vita e al relativo riposo eterno, in cui a un annuncio di questi ultimi governi segua una qualche certezza su ciò che annunciano. Una volta, come in questo caso, non si sa se bastano i soldi, ma allora cosa lo annunci a fare? Ci sarà una maledettissima calcolatrice fra tutti gli ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 aprile 2021) Paragoniamo gliper iesaltati dalla ministra Elena Bonetti con quelli previsti in Europa: il confronto è impietoso. Racconta di un Paese che non vuol pensare al suo futuro. La ministra della Famiglia Elena Bonetti promette dal primo luglio di quest'anno 250 euro mensili per ognio ma, mentre lo dice, mette subito le mani avanti. Al governo stanno facendo i conti per capire se i 20 miliardi stanziati possano bastare per tutti i. Ma io domando e dico se ci sarà una volta, prima che la generazione presente passi a miglior vita e al relativo riposo eterno, in cui a un annuncio di questi ultimi governi segua una qualche certezza su ciò che annunciano. Una volta, come in questo caso, non si sa se bastano i soldi, ma allora cosa lo annunci a fare? Ci sarà una maledettissima calcolatrice fra tutti gli ...

