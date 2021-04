Accordo strategico Università Isfoa-American University of Sicily (Di venerdì 9 aprile 2021) Siglato importante Accordo strategico tra Università Isfoa e AUSI American University of Sicily. A sottoscrivere l’intesa Stefano Masullo magnifico rettore Isfoa e Sami Basha, presidente e fondatore AUSI American University of Sicily. Sami Basha – E’ nato in Palestina. Ha completato la formazione accademica presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma ottenendo il Dottorato di Ricerca. E’ Professore di Pedagogia ed Educazione Speciale presso le Università di Berzeit e di Hebron in Palestina. Da anni impegnato nell’ educazione speciale e nell’integrazione di persone in difficoltà, sentendo di aver bisogno di ulteriori strumenti operativi che lo sostenessero nella ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 9 aprile 2021) Siglato importantetrae AUSIof. A sottoscrivere l’intesa Stefano Masullo magnifico rettoree Sami Basha, presidente e fondatore AUSIof. Sami Basha – E’ nato in Palestina. Ha completato la formazione accademica presso l’Pontificia Salesiana di Roma ottenendo il Dottorato di Ricerca. E’ Professore di Pedagogia ed Educazione Speciale presso ledi Berzeit e di Hebron in Palestina. Da anni impegnato nell’ educazione speciale e nell’integrazione di persone in difficoltà, sentendo di aver bisogno di ulteriori strumenti operativi che lo sostenessero nella ...

