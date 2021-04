Advertising

silvia_sb_ : Tra furbetti, raccomandati, professionisti, gente che “chiamo parenti/amici a fine turno per le dosi avanzate”, vac… - LaCnews24 : Furbetti dei vaccini, la commissione Antimafia chiede gli elenchi delle somministrazioni in Calabria… - RosannaMarani : A Biella 60 furbetti dei vaccini indagati, a Opera sindaco sottraeva mascherine alle Rsa - Ansa_Piemonte : Vaccini: 'furbetti' Biella, raffica di avvisi garanzia. Una sessantina, anche a vertici Asl #ANSA - raffaele2581942 : Vaccini, i “furbetti” di Biella: avvocati e dirigenti saltavano la fila. Raffica di avvisi di garanzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini furbetti

Avvisi di garanzia, una sessantina, per i 'del vaccino' a Biella. Tra questi qualche dirigente, avvocati e commercialisti, ma anche il commissario dell'Asl Diego Poggio, il direttore sanitario e quello amministrativo. A inizio gennaio,...... quando l'unica categoria prioritaria individuata dal piano nazionale per iera quella ...di sessanta persone raggiunte nelle scorse ore dagli avvisi di garanzia per diversi casi didel ...E poi vogliono sapere perché i furbetti sono riusciti a vaccinarsi mentre i fragili ... capire chi e che cosa è stato sbagliato fino ad oggi nella somministrazione dei vaccini, per cercare tutti ...Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Ancora troppe regioni che vaccinano senza rispetto delle priorità indicate dal Parlamento: presento un emendamento che elimina il libero arbitrio sulle vaccinazioni, ...