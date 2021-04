Uomini e Donne, esterna interrotta e dama in lacrime: è grave? (Di giovedì 8 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uomini e Donne, nella puntata di oggi giovedì 8 aprile, protagonista sarà una dama che non riuscirà a trattenere le lacrime: che cosa succede? Uomini e Donne continua ad essere un successo e non finisce di stupire i telespettatori, ormai affezionati e incuriositi dalle vicende che vedono protagonisti dame, tronisti e corteggiatori. Oggi, giovedì 8 aprile Leggi su youmovies (Di giovedì 8 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., nella puntata di oggi giovedì 8 aprile, protagonista sarà unache non riuscirà a trattenere le: che cosa succede?continua ad essere un successo e non finisce di stupire i telespettatori, ormai affezionati e incuriositi dalle vicende che vedono protagonisti dame, tronisti e corteggiatori. Oggi, giovedì 8 aprile

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - Fabio64356227 : @matteorenzi l 13 febbraio Mario Draghi ed il suo governo di parassiti, poltronari, ladri di finanziamenti pubblici… - FiumeDei : @PerSpesso @PTovvv @PattyPeixinha @Giulia_B Sai com'è, in questa società le donne con il pene spesso proprio non ce… -