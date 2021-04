Toti: “Per maggio si può pensare a vaste a riaperture nel Paese” (Di giovedì 8 aprile 2021) GENOVA – “Calcolo per il mese di maggio di aver messo in sicurezza tutte le persone che rischiano di più dalla contrazione del virus e hanno una maggiore probabilità di andare in ospedale. Spero che nelle prossime due, tre settimane si possa programmare e riaprire perché non c’è un ristoro sufficiente a chi è rimasto chiuso a singhiozzo per un anno”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Mattino cinque” su Canale 5. “Vaccinati gli ultra 70enni– prosegue il governatore- ci dovremo fare una ragione che il virus circola e dobbiamo iniziare a riaprire. L’anno scorso abbiamo riaperto la prima settimana di giugno e non avevamo i vaccini. Per la prima settimana di maggio si può pensare a vaste riaperture del Paese”. “ASTRAZENECA ORA VA AI PIÙ ANZIANI, IL GOVERNO DIA NUOVO PIANO” Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) GENOVA – “Calcolo per il mese di maggio di aver messo in sicurezza tutte le persone che rischiano di più dalla contrazione del virus e hanno una maggiore probabilità di andare in ospedale. Spero che nelle prossime due, tre settimane si possa programmare e riaprire perché non c’è un ristoro sufficiente a chi è rimasto chiuso a singhiozzo per un anno”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a “Mattino cinque” su Canale 5. “Vaccinati gli ultra 70enni– prosegue il governatore- ci dovremo fare una ragione che il virus circola e dobbiamo iniziare a riaprire. L’anno scorso abbiamo riaperto la prima settimana di giugno e non avevamo i vaccini. Per la prima settimana di maggio si può pensare a vaste riaperture del Paese”. “ASTRAZENECA ORA VA AI PIÙ ANZIANI, IL GOVERNO DIA NUOVO PIANO”

