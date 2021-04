THX Onyx | DAC e amplificatore portatile compatto Hi-Res con MQAHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 8 aprile 2021) THX (acquisita nel 2016 da Razer) ha annunciato l’uscita di THX, un convertitore digitale – analogico (DAC) dalle dimensioni estremamente compatte. L’ingombro non è molto differente da quello di un comune cavo che termina da un lato con una USB-C e dall’altro con un’uscita cuffie su jack da 3,5 millimetri. In dotazione è fornito un adattatore per USB-A mentre per i dispositivi iOS si utilizza un convertitore Lightning venduto separatamente. La porzione più sottile è ricoperta in gomma mentre quella più spessa è realizzata in metallo e presenta tre LED che indicano la qualità della traccia audio in riproduzione: Tre LED blu: PCM a 44,1 o 48 kHz Tre LED gialli: PCM in alta risoluzione con campionamento superiore a 48 kHz Tre LED rossi: DSD Tre LED magenta: MQA All’interno del DAC troviamo il THX AAA-78, la configurazione più evoluta degli amplificatori ...