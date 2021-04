Tennis, ATP Cagliari 2021: Marco Cecchinato sconfitto in due set dal tedesco Hanfmann (Di giovedì 8 aprile 2021) Si interrompe al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato, sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann in due set con il punteggio di 7-5 6-1 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una partita purtroppo durata un solo set, visto che nel secondo set il siciliano è praticamente uscito dal campo, tenendo appena il 29% di prime di servizio, con anche tre doppi falli. Un inizio di primo set equilibrato con Cecchinato che riesce a salvare una palla break in un terzo game interminabile. Il siciliano ha poi lui una chance di break nell’ottavo gioco, ma Hanfmann si salva. Il momento decisivo arriva nell’undicesimo game, con il tedesco che si procura un’altra palla break e questa volta riesce a strappare il servizio a Cecchinato. Il set viene ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Si interrompe al secondo turno il cammino didalYannickin due set con il punteggio di 7-5 6-1 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Una partita purtroppo durata un solo set, visto che nel secondo set il siciliano è praticamente uscito dal campo, tenendo appena il 29% di prime di servizio, con anche tre doppi falli. Un inizio di primo set equilibrato conche riesce a salvare una palla break in un terzo game interminabile. Il siciliano ha poi lui una chance di break nell’ottavo gioco, masi salva. Il momento decisivo arriva nell’undicesimo game, con ilche si procura un’altra palla break e questa volta riesce a strappare il servizio a. Il set viene ...

