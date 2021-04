Siderurgico di Taranto: screenshot per promuovere fiction tv, un licenziamento Definito "gravissimo" da Usb: "durissima mobilitazione" (Di giovedì 8 aprile 2021) Così come aveva preannunciato, Arcelor Mittal licenzia per quella che ritiene essere una “giusta causa”, uno dei dipendenti che pochi giorni fa ha condiviso sul social lo screenshot con invito a vedere la fiction “Svegliati Amore Mio”. Così Franco Rizzo, responsabile Usb Taranto, comunica l’accaduto definendo “gravissimo” quanto compiuto dall’azienda. “Stigmatizziamo tutto questo e preannunciamo una durissima mobilitazione”. L'articolo Siderurgico di Taranto: screenshot per promuovere fiction tv, un licenziamento <small class="subtitle">Definito "gravissimo" da Usb: "durissima mobilitazione"</small> ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Così come aveva preannunciato, Arcelor Mittal licenzia per quella che ritiene essere una “giusta causa”, uno dei dipendenti che pochi giorni fa ha condiviso sul social locon invito a vedere la“Svegliati Amore Mio”. Così Franco Rizzo, responsabile Usb, comunica l’accaduto definendo “” quanto compiuto dall’azienda. “Stigmatizziamo tutto questo e preannunciamo una”. L'articolodipertv, un " da Usb: "" ...

Advertising

NoiNotizie : Siderurgico di Taranto: caso screenshot per promuovere fiction tv, un licenziamento - Lupacchiottaba : RT @NataleCuccurese: SITUAZIONE ATTUALE... #Taranto Dipendenti del siderurgico sospesi per aver invitato a vedere la serie tv #Svegliatiamo… - LucaStanisci : RT @ANTONIOMANDESE: gli operai, nello stabilimento siderurgico di #Taranto sono costretti a lavorare come ostaggi. Lo Stato lascia a #Mitta… - SergioTucci73 : RT @ANTONIOMANDESE: gli operai, nello stabilimento siderurgico di #Taranto sono costretti a lavorare come ostaggi. Lo Stato lascia a #Mitta… - alemarescotti : RT @ANTONIOMANDESE: gli operai, nello stabilimento siderurgico di #Taranto sono costretti a lavorare come ostaggi. Lo Stato lascia a #Mitta… -