Advertising

infoiteconomia : Shopping fortunato: a Palermo vinti centomila euro con la lotteria degli scontrini - PalermoToday : Shopping fortunato: a Palermo vinti centomila euro con la lotteria degli scontrini -

Ultime Notizie dalla rete : Shopping fortunato

Mondopalermo.it

La lotteria degli scontrini nata da un south worker, a idearla un informatico di Balestrate 11 febbraio 2021 La lotteria degli scontrini premia anche Palermo, dove è stato vinto uno dei dieci premi da ...Ed è per questo motivo che oggi parliamo di un programma che, sulla scia delistituto ... Wendy e Sofia, cinque ragazze diverse ma unite da una vita tutt'altro che monastica, tra, ...L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul suo profilo Twitter i tagliandi vincenti della seconda estrazione mensile, uno di questi è relativo a un acquisto fatto in città. Il fortunato proprietario sar ...Luiz Adriano choc. L'ex Milan, positivo al Covid, investe un pedone al Supermercato. In arrivo una multa dal suo club in Brasile, il Palmeiras ...