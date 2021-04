"Serve un collegamento diretto con l'aeroporto" (Di giovedì 8 aprile 2021) Ha incontrato unanime risposta positiva la mozione, presentata dal Stefano Sonzogni e discussa in Consiglio su un collegamento ferroviario diretto tra Treviglio e l'aeroporto di Orio al Serio. Secondo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Ha incontrato unanime risposta positiva la mozione, presentata dal Stefano Sonzogni e discussa in Consiglio su unferroviariotra Treviglio e l'di Orio al Serio. Secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Serve collegamento "Serve un collegamento diretto con l'aeroporto" Ha incontrato unanime risposta positiva la mozione, presentata dal Stefano Sonzogni e discussa in Consiglio su un collegamento ferroviario diretto tra Treviglio e l'aeroporto di Orio al Serio. Secondo il proponente l'itinerario al momento depositato al ministero "non valorizza il polo ferroviario di Treviglio, in ...

Scuola, ritorno caos: hackerati i registri I pirati del web sono entrati in azione hackerando il registro elettronico della Axios, che serve ... nonostante il blocco e nonostante i problemi di collegamento che i presidi del Lazio lamentavano da ...

"Serve un collegamento diretto con l’aeroporto" IL GIORNO Un tremendo boato e una nuvola di polvere Così un anno fa crollava il ponte di Albiano Per rimuovere tutto serviranno 3,6 milioni di euro, il completamento è fissato per giugno, ci sarà la necessità di smontare, trasportare e conservare singoli elementi strutturali e intere parti ...

Questionario sulle ciclabili i cittadini: incroci pericolosi GEMONA Attenzione sugli incroci pericolosi e maggiori collegamenti tra le piste ciclabili. Sono gli esiti del questionario online promosso dall’amministrazione comunale per conoscere pareri, consigli ...

