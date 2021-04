Rossella Sensi sbotta contro Pallotta: “Non si deve permettere di parlare di bancarotta. Non deve nominare mio padre” (Di giovedì 8 aprile 2021) Recentemente James Pallotta aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui parlava della condizione debitoria della Roma. L’ex presidente dei giallorossi Rossella Sensi ha parlato nella trasmissione di Centro Suono Sport rispondendo all’americano, il quale aveva messo in mezzo anche suo padre: “Ci ho pensato tanto, è un mese che questa persona continua a parlare. Non si deve permettere di parlare di bancarotta, non lo posso tollerare. I numeri parlano da soli e non so neanche se sappia leggerli. Non deve nominare i Sensi e la mia famiglia, deve smetterla. È l’unico presidente della Roma ad aver lasciato questi debiti. Con ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Recentemente Jamesaveva rilasciato delle dichiarazioni in cui parlava della condizione debitoria della Roma. L’ex presidente dei giallorossiha parlato nella trasmissione di Centro Suono Sport rispondendo all’americano, il quale aveva messo in mezzo anche suo: “Ci ho pensato tanto, è un mese che questa persona continua a. Non sididi, non lo posso tollerare. I numeri parlano da soli e non so neanche se sappia leggerli. None la mia famiglia,smetterla. È l’unico presidente della Roma ad aver lasciato questi debiti. Con ...

