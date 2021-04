Roma, Pinto: “Non capisco questa insistenza nei confronti di Fonseca” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il General Manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita di Europa League contro l'Ajax (QUI le formazioni ufficiali). Partita che potrebbe rivelarsi molto importante anche per il futuro di mister Fonseca, anche se su questo argomento il GM ha preferito glissare. Questo uno stralcio delle sue parole:"Fonseca è a rischio? Ovviamente no. Lo stesso tecnico ha già parlato del futuro dicendo che quel che conta è il presente, siamo concentrati sul presente e su cosa fare. capisco il vostro lavoro e lo rispetto ma ci sono tanti allenatori in scadenza in Serie A e non capisco questa insistenza nei confronti del mister. Come si cambia la mentalità? Bisogna vincere le ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 aprile 2021) Il General Manager dellaTiagoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita di Europa League contro l'Ajax (QUI le formazioni ufficiali). Partita che potrebbe rivelarsi molto importante anche per il futuro di mister, anche se su questo argomento il GM ha preferito glissare. Questo uno stralcio delle sue parole:"è a rischio? Ovviamente no. Lo stesso tecnico ha già parlato del futuro dicendo che quel che conta è il presente, siamo concentrati sul presente e su cosa fare.il vostro lavoro e lo rispetto ma ci sono tanti allenatori in scadenza in Serie A e nonneidel mister. Come si cambia la mentalità? Bisogna vincere le ...

