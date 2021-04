Quanto guadagna Checco Zalone? Patrimonio e incassi dell’attore (Di giovedì 8 aprile 2021) Checco Zalone Patrimonio, Quanto guadagna l’attore e regista pugliese? Luca Pasquale Medici che con i suoi 5 film ha incassato complessivamente 220 milioni di euro è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal grande pubblico. “Money” che ha dedicato un articolo al 43enne lo ha definito “il re Mida del cinema italiano”. Ma perché? Beh… presto detto. leggi anche l’articolo —> Checco Zalone disavventura in treno: «Mi sono ritrovato in un vagone deserto con una faccia da tagliagole» Dopo aver ottenuto nel 2016 la bellezza di 65,3 milioni con Quo Vado, il film italiano che più ha incassato nella storia del cinema, con la sua ultima fatica Tolo Tolo l’attore è arrivato alla considerevole cifra di 46,2 milioni. Non proprio poca cosa, ma guardiamo alle ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 8 aprile 2021)l’attore e regista pugliese? Luca Pasquale Medici che con i suoi 5 film ha incassato complessivamente 220 milioni di euro è tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal grande pubblico. “Money” che ha dedicato un articolo al 43enne lo ha definito “il re Mida del cinema italiano”. Ma perché? Beh… presto detto. leggi anche l’articolo —>disavventura in treno: «Mi sono ritrovato in un vagone deserto con una faccia da tagliagole» Dopo aver ottenuto nel 2016 la bellezza di 65,3 milioni con Quo Vado, il film italiano che più ha incassato nella storia del cinema, con la sua ultima fatica Tolo Tolo l’attore è arrivato alla considerevole cifra di 46,2 milioni. Non proprio poca cosa, ma guardiamo alle ...

