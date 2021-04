PlayStation Store e gli errori di download su PS3, Sony non ha risposte (Di giovedì 8 aprile 2021) Vi abbiamo tempestivamente annunciato, qualche giorno fa, la triste notizia della chiusura delle sezioni dedicate agli acquisti su PlayStation 3, PS Vita e PSP. Come sappiamo, questo ha creato una "corsa" dei fan per accaparrarsi i titoli a cui sono interessati ma che ancora non hanno in libreria. Purtroppo, però, ben prima delle date di chiusura previste molti utenti stanno segnalando bug e problemi, tra cui il famigerato errore 80029721, che impedisce di scaricare i giochi, anche se già acquistati. Nonostante sia un problema abbastanza diffuso, Sony non è ancora riuscita a redimere la questione, anzi: non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale in merito. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 aprile 2021) Vi abbiamo tempestivamente annunciato, qualche giorno fa, la triste notizia della chiusura delle sezioni dedicate agli acquisti su3, PS Vita e PSP. Come sappiamo, questo ha creato una "corsa" dei fan per accaparrarsi i titoli a cui sono interessati ma che ancora non hanno in libreria. Purtroppo, però, ben prima delle date di chiusura previste molti utenti stanno segnalando bug e problemi, tra cui il famigerato errore 80029721, che impedisce di scaricare i giochi, anche se già acquistati. Nonostante sia un problema abbastanza diffuso,non è ancora riuscita a redimere la questione, anzi: non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale in merito. Leggi altro...

