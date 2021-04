Party illegali a Lecco: multati 9 ragazzi, denunciato un affittacamere fantasma (Di giovedì 8 aprile 2021) Lecco, 8 aprile 2021 " affittacamere fantasma a Lecco . Lo hanno scoperto i poliziotti della Volanti in un condominio che durante l'irruzione hanno tra l'altro interrotto un Party privato illegale. ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 8 aprile 2021), 8 aprile 2021 ". Lo hanno scoperto i poliziotti della Volanti in un condominio che durante l'irruzione hanno tra l'altro interrotto unprivato illegale. ...

Yogaolic : Party illegali a #Lecco: multati 9 ragazzi, denunciato un affittacamere fantasma - Yogaolic : #Milano Tre party illegali in centro: multe per 52 universitari - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Milano, tre party illegali in centro: multe per 52 universitari - nn6corvonero : gesù se vuoi organizzare una festa per la resurrezione posso consigliarti mckennie e dybala? fanno party illegali in tutti i sensi - qn_giorno : #Milano, tre party illegali in centro: multe per 52 universitari -

Party e pranzi illegali, 2.500 persone multate Party in casa, pranzi affollati, compleanni con danze e musica ad alto volume. Anche durante il ponte di Pasqua la voglia di festeggiare, in diversi casi, ha avuto la meglio sulle precauzioni sanitari ...

